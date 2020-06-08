فريق البحث يعثر على أكثر من مائة جثة في مستشفي بترهونة

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تتكشف يوماً بعد يوم حجم الجرائم المرتكبة بحق الثوار والأبرياء من المدنيين العزل، على يد عناصر خليفة حفتر، بعد استعادة مدينة ترهونة من قِبل قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق، الخميس، حيث وجد فريق البحث العديد من الجثث مجهولة الهوية.

وعثر فريق البحث والتقصي بمركز الطب الميداني والدعم، على أكثر من 100 جثة في مستشفى ترهونة التي تبعد عن العاصمة طرابلس 95 كم بعد تحريرها.

وبعد خروج عناصر حفتر بدأ الفريق يكتشف العديد من الجثث، مبيناً أن 37 جثة من بين الجثث التي عُثِر عليها كانت في حاوية داخل مستشفى ترهونة ونُقِلت إلى مصراتة و17 جثة في دار الرحمة بالمستشفى نُقِلت إلى مستشفى طرابلس الجامعي.

وتحدث الفريق على عشرات الجثث التي تم العثور عليها ونقلها لمستشفيات في طرابلس، وقد أشاروا الى جثث موضوعة في غرف عادية غير مكيفة وفي الممرات وخارج ثلاجات حفظ الموتى كما كان جزء كبير منها شبه متحلل.

ولا ننسى الإعتداء المتكرر على قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق، والمدنيين من النساء والأطفال والعديد من الانتهاكات والجرائم المثبتة على عناصر حفتر في حق المواطنين.