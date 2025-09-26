مجلس النواب يطلق أولى اجتماعات فريق متابعة «التنمية المستدامة»

عقد فريق البيانات والتقارير المساند للجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب اجتماعه الأول، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل رقم (171) لسنة 2025م، وتوجيهاته بتشكيل فرق عمل لمتابعة البرامج والخطط المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الديوان الدكتور رسمي بالروين، حيث جرى خلاله استعراض ومناقشة أهداف التنمية المستدامة، والتوافق على وضع آلية عمل للفريق تشمل تجميع البيانات والتقارير المتعلقة بتنفيذ هذه الأهداف ومتابعة البرامج والخطط المنفذة، وذلك دعماً لأعمال اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب.

ويأتي هذا ضمن تشكيل خمسة فرق متخصصة بمساندة اللجنة، تشمل فرق التحليل والمواءمة، التشريعات والمتابعة، البيانات والتقارير، الشراكات والتمويل، والهوية البصرية والذهنية، لتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.