التعامل مع مخلّفات حرب في منطقة عين زارة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات يتعامل مع مخلفات حرب في منطقة عين زارة.

وقالت الداخلية في بيان، “تلقت الغرفة الرئيسية بجهاز المباحث الجنائية بلاغاً من مواطن حول وجود مخلفات حرب داخل مزرعة في منطقة عين زارة، فتوجه فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات إلى الموقع مباشرة، حيث أجرى مسحاً شاملاً، وعثر على قذيفة هاون مضادة للدبابات عيار (82 مم) شديدة الانفجار”.

وأضاف البيان، “تم التعامل مع القذيفة وفقاً للإجراءات المتبعة، ونقلها إلى موقع التخزين المخصص لحين إتلافها بطرق آمنة”.