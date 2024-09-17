فريق الحملة الصحية للمرأة يواصل نشاطه التثقيفي في بلدية غات

نظم فريق الحملة الصحية للمرأة الليبية سلسلة من المحاضرات التوعوية في مدينة غات مقسمة بين مناطق مختلفة، منها البركت والعوينات وتهالا والفيوت، وذلك ضمن أنشطة مبادرة “صحّتُكِ مسؤوليتنا”.

وأوضح جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، أن المحاضرة الأولى أقيمت في مدرسة عمر المختار بعنوان “مشاكل تأخر الإنجاب “وسط مشاركة واسعة من نساء المدينة بلغت 100 سيدة ،و أُقيمت المحاضرة الثانية بعنوان “فقر الدم ” في المركز الصحي بتهالا مستهدفةً 50 امرأة.

وقال الجهاز، إن هذه المحاضرات تؤكد حرص الحملة على صحة المرأة الليبية والعمل على زيادة تثقيفها صحيًا.