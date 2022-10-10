فريق السلام والنوايا الحسنة يزور مدينة تاورغاء

انطلقت القافلة الأولى للسلام من العاصمة طرابلس، برئاسة سفيرتي السلام والنوايا الحسنة الأستاذة آسيا الشويهدي، والأستاذة انتصار بن عاشور، رفقة موكب من فريق السلام والنوايا الحسنة من مختلف مناطق ليبيا، وبرعاية من سامي الصيد الرخصي ويوسف محمد البوعيشي.



وكان في استقبال القافلة رئيس المجلس المحلي لبلدية تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك.

وقام الوفد خلال بزيارة المجلس البلدي تاورغاء، والتقى مع المسؤولين وتشاور معهم فيما يخص العمل الإنساني داخل المدينة.

كما أجرى الوفد زيارة للتجمع السكني بالمدينة والوقوف على أحوال العائلات بداخله، وقام بتوزيع الهدايا الرمزية من ألعاب وحقائب مدرسية لأبنائهم.

وأقيم عرض غنائي فريق الأطفال في المدينة قدمت خلاله نشائد السلام الداعية للحل والسلام بين أبناء الوطن الواحد.

