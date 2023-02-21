فريق السلام يزور مدينة ترهونة

قام فريق السلام المُكلف من المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بزيارة لبلدية ترهونة، برئاسة انتصار بن عاشور سفيرة السلام والنوايا الحسنة.

وتأتي هذه الزيارة الزيارة للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في المدينة وما مرت به من ظروف قاسية وأهمها ملف المقابر الجماعية.

وكان في استقبال الفريق عميد البلدية محمد الكشر وأعضاء المجلس البلدي وبعض من أهالي الضحايا الذين رحبوا بهذه الزيارة.

وقام العميد بإحاطة الفريق بأهم المشاكل والعراقيل التي تواجههم أثناء ممارسة مهامهم، مشيرا إلى افتقارهم للإمكانيات اللازمة للبحث وانتشال الجثث.

من جانبها أكدت سفيرة السلام والنوايا الحسنة انتصار بن عاشور بأنها ستتواصل مع كل الجهات ذات الاختصاص ووضع هذه المشاكل أمام الجهات الحقوقية الدولية.

هذا وتم خلال الزيارة تقديم واجب العزاء لأحد العائلات المفجوعة بفقدان 3 شباب من أبنائها.

يُشار إلى أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من أسلو بالنرويج مقرا له، كلف الأستاذة آسيا الشويهدي والمحامية انتصار بن عاشور ضمن قائمة سفراء السلام والنوايا الحسنة اعترافا بما قدمتاه من جهود من أجل حماية حقوق الإنسان وكرائدات للعمل من أجل السلام.

وتعد المحامية انتصار بن عاشور أول امرأة ليبية تترأس حزب سياسي ومن المدافعين على مبادئ وقيم حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعمها المستمر للمرأة الليبية.