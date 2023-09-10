فريق الطوارئ المناخية 1415 جاهز للعمل

باشر الفريق الحكومي المُكلف بالاستجابة السريعة للتحديات الناجمة عن الظروف الجوية المحتملة، اليوم الأحد مهامه بمقر مركز الاتصال المحلي 1415 بطرابلس، تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة”.

وفقا لما ورد بمنصة “حكومتنا” فإنه سيتولى مركز الاتصال المحلي 1415 الرد على جميع البلاغات الواردة من المواطنين، ويتعامل مع البلاغات فوراً وإحالتها إلى الجهات المعنية لمجابهة الآثار التي قد تنتج عن حالة الطقس المتوقعة.

ويتكون الفريق الحكومي المُكلف من وزير الحكم المحلي، وزير التربية والتعليم، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، رئيس هيئة السلامة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.