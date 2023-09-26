فريق الغوص والإنقاذ التابع لأمن السواحل يغادر بنغازي

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، مغادرة فريق الغوص والإنقاذ التابع إلى الإدارة العامة لأمن السواحل؛ مدينة بنغازي باتجاه العاصمة طرابلس، بعد انتهاء مهمته في أعمال البحث والإنقاذ في المناطق الشرقية المتضررة من الفيضانات والسيول.

وفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” شارك الفريق في أعمال البحث والإنقاذ منذ بداية الفيضانات في شرق البلاد، وتمكن من انتشال عدد من الجثث وتقديم المساعدة للأشخاص المحاصرين.

فيما تواصل فرق جهاز المباحث الجنائية أداء مهامها في المناطق المنكوبة في تقدير الأضرار وأخذ عينات البصمة الوراثية.