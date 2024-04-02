فريق تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة يخطط لوضع دليل استرشادي لمكافحة الفساد

اتفق فريق تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في مفوضية الانتخابات، على الحصول على الموافقات الرسمية لإعداد وطباعة دليل استرشادي لمكافحة الفساد والظواهر السلبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للفريق الذي عقد اليوم برئاسة عضو مجلس المفوضين القاضي حسين عبد السادة، وحضره معاون الأمين العام لمجلس المفوضين حيدر جاسم الحسيني.

وأبدى عبد السادة استعداد مجلس المفوضين لتذليل العقبات التي قد تطرأ على عمل الفريق وتقديم المساعدة لهم في إتمام عملهم بأفضل وجه.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة عمل الفريق خلال الفترة السابقة للوقوف على السلبيات، كما تمت مناقشة نتائج تقييم عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المعد من قبل الفريق لتعزيز نقاط القوة ومعالجة مكامن الضعف.

يذكر ان فريق تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد والظواهر الاستثنائية في مفوضية الانتخابات حصل على تقييم متقدم من قبل فريق تطبيق الاستراتيجية الوطنية المركزية للسنوات السابقة من عمر الاستراتيجية.