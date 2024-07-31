فريق تفتيش العمل يزور مستودع طرابلس النفطي

قام فريق من مفتشي العمل بإدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية بزيارة تفتيشية لمستودع طرابلس النفطي التابع لشركة البريقة لتسويق النفط.

وتهدف الزيارة إلى الوقوف على مدى التزام المستودع بتطبيق اشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية، حيث قام الفريق بزيارة مرافق المستودع المختلفة، بما في ذلك منصة دوار تعبئة الغاز، ووحدة تعبئة الوقود السائل، والعيادة الطبية التابعة للشركة.

وتأتي الزيارة ضمن إطار متابعة مدى التزام جهات العمل بتطبيق أحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقانون الأمن الصناعي رقم 93 لسنة 1976.

وضم الفريق أحمد ناصر رباب، والسيدة كلثوم المختار الغاوي، والسيدة فاطمة علي الشتيوي، والسيدة آمنة محمد بن قدارة.