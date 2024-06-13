فريق تقني يقيم جهوزية ومطابقة مطار سبها لأدلة التشغيل

أجرى فريق من مصلحة المطارات، ومصلحة الطيران المدني، ومكتب المقاييس والسلامة، زيارة تدقيقية لمطار سبها، للتحقق من مدى مطابقة عمليات المطار لأدلة التشغيل الخاصة به، واستكمال إجراءات ترخيصه.

وحسب منصة حكومتنا، شمل برنامج التدقيق الميداني للمطار، برج المراقبة والسياج الخارجي للمطار، ومحطة التزود بالوقود ومعدات الإنقاذ والإطفاء، وفحص البنية التحتية للمدرج والممرات وساحات وقوف الطائرات.

وفي ختام الجولة قدم الفريق ملاحظاته، وحدد الإجراءات التصحيحية اللازمة لمصلحة الطيران المدني لاعتمادها.