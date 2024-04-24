فريق حقوقي ليبي يزور الكفرة ويوثق احتياجات الأشقاء السودانيين

نظم فريق عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، زيارة تفقدية إلى مدينة الكفرة اطلع خلالها على الأوضاع الإنسانية للنازحين واللاجئين من جمهورية السودان الشقيقة.

وبحسب بيان المؤسسة، تأتي الزيارة للوقوف على حجم الاحتياجات الأساسية والإنسانية والصحية للنازحين واللاجئين، للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يمرون بها ، وتقييم حجم استجابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والأممية المعنية للاحتياجات الإنسانية والصحية العاجلة.

وكان في استقبال الفريق، رئيس مركز الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة، والمسؤولين بالهلال الأحمر الليبي فرع الكفرة، والمتحدث باسم بلدية الكفرة ومدير مكتب الخدمات الصحية الكفرة.

وتم خلال الزيارة التطرق إلى الأعداد التي تم حصرها وتسجيلها من النازحين من جمهورية السودان من قبل لجنة الأزمة، وكذلك أبرز الاحتياجات الطبية والإنسانية لهؤلاء النازحين واللاجئين .

وبحسب البيان عاين الفريق أوضاع النازحين واللاجئين واستمع إلى مطالبهم وظروف وأماكن إقامتهم، وعملية إصدار الشهادات الصحية لهم من خلال المركز الصحي بالبلدية.

وسجلت منظومة الاحصاء ” 15.600 ” نازح ولاجئ سوداني منذ 1 يناير حتى 24 أبريل 2024 ،

وأكد الفريق وجود إحصائيات تشير إلى أن العدد قد بلغ نحو ( 40 ) ألف لاجئ من جمهورية السودان 25‎‎ % منهم أطفال دون سن 15 سنة و‎%‎15 نساء و‎%‎10 كبار السن والعجزة و‎%‎12 مرضي، عاد ‎%‎2 منهم طوعياً إلى السودان.

وبحسب الفريق فإن أبرز احتياجات اللاجئين الإنسانية والصحية تكمن في توفير مخيمات إيواء و أدوية للأمراض المزمنة (السكري والضغط)، وتوفير التطعيمات اللازمة والضرورية للأطفال وعيادات طبية خاصة لتقدم الرعاية الصحية والطبية للمرض، وتأمين الملابس والمساعدات الغذائية وغير الغذائية.

وسجل الفريق خلال زيارته، غياب المنظمات الدولية والأممية المعنية باللاجئين والنازحين والشؤون الإنسانية والصحية، بسبب عدم منح التصريح الخاص لهم لمباشرة مهام عملهم الإنساني في الكفرة.

ودعا الفريق السلطات الليبية المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومفوضية المجتمع المدني، للعمل بشكل عاجل على التنسيق مع هذه المنظمات الدولية والوكالات الأممية المعنية وتمكينها من القيام بواجباتها ومهام عملها الإنساني والإغاثي، للتخفيف من حجم المعاناة الإنسانية التي يمر بها هؤلاء النازحين واللاجئين السودانيين ولتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية المُلقاة على عاتق بلدية الكفرة والسلطات الليبية باعتبارهم شركاء أساسيين للسلطات الليبية في معالجة مثل هذه الازمات الإنسانية.

ضم فريق المؤسسة كل من عضو مجلس الإدارة الدكتور ” ناصر أحنيش” ومدير مكتب المؤسسة بالمنطقة الجنوبية “عبد الباسط بن ناجم”، ومدير مكتب الشؤون الإنسانية والطوارئ وعضو قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة “محمد عسكر”.