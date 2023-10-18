فريق خبراء درنة يُقدم مقترحاً لحكومة الوحدة الوطنية

استعرض رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع فريق خبراء درنة، ’خر المستجدات في عمليات التعافي والإجراءات والخطوات التنفيذية المتخذة لإعادة إعمار المدينة بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بها نتيجة الفيضانات.

وقدم فريق خبراء درنة مقترحًا خطيًا بشأن المعالجات الضرورية والعاجلة والمعالجات المرحلية الأخرى للأضرار التي خلفتها السيول والفيضانات، كما قدم تقريرًا عن أثار العاصفة المتوسطية في ضوءً اتفاقية التغير المناخي.

وتضمن الاجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بإعادة الخدمات الأساسية للمدينة المتمثلة في إعادة تأهيل الطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، وكذلك توفير الخدمات الصحية والتعليمية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لإعادة الإعمار تشمل دراسة الكارثة وتقييم الأضرار وتحديد الأولويات وتخطيط العمليات وتقدير التكاليف وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة.