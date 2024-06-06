فريق خبراء مجلس الأمن الدولي يُشيد بجهود «لارمو»

أشاد فريق الخبراء المنشأ بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 (2011) بجهود مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة “لارمو” في تنفيذ التدابير التي تهدف إلى استرداد الأصول وإعادة استثمارها داخل ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال مدير المكتب الدكتور محمد رمضان المنسلي، اليوم الخميس، بمقر المكتب الرئيسي في العاصمة طرابلس، وفدا من أعضاء الفريق الأممي، رفقة مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية.

يُشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها وتأتي في إطار الدعم الدولي المتزايد لليبيا.

وناقش اللقاء عدة مواضيع وقضايا رئيسية تتعلق بالتنفيذ الفعال لتدابير الأمم المتحدة بموجب قرار 1970 (2011) والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

يُذكر أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال والأصول الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.