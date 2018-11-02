فريق رونالدو.. المحطة الجادة أمام المدرب المؤقت للنادي الملكي

يخوض المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري مباراته الأولى مع ريال مدريد في الليغا، أمام ضيفه بلد الوليد، الذي يمتلكه البرازيلي رونالدو، بعد الاختبار السهل أمام فريق مغمور في مسابقة الكأس.

وعاد الريال بفوز سهل الأربعاء الماضي من أرض مليلية، من الدرجة الثالثة، برباعية نظيفة في ذهاب الدور الـ32 من مسابقة كأس الملك، وذلك في المباراة الأولى لسولاري بعد تعيينه مؤقتا بدلا من المدرب غولين لوبيتيغي المقال من منصبه بعد فوزه مرة يتيمة في آخر سبع مباريات.

وبعد أن كانت أسماء مثل الإيطالي أنطونيو كونتي، والدنماركي ميكايل لاودروب، والإسباني روبيرتو مارتينيز، تتناقلها وسائل الإعلام، قد يلجأ رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز إلى تثبيت سولاري في موقعه أبعد من فترة الـ15 يوما التي تنص عليها أنظمة العمل التدريبي المؤقت.

ويتمحور عمل سولاري على إعادة الروح إلى فريق تراجع إلى المركز الثامن في الترتيب، بفارق سبع نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر والذي سحقه (5-1) في كلاسيكو الجولة الأخيرة.

ويتعين على الريال إيقاف نزيف النقاط أمام بلد الوليد الذي يملكه رونالدو، زميل سولاري السابق في النادي الملكي، ثم خلال مواجهة مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا.