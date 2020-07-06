فريق ريال مدريد يتخلى عن 5 لاعبين

أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن فريق ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، يسعى لبيع 5 من لاعبيه، ولا يخطط لاستقطاب لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك في تقرير لها، إن الفريق الملكي سيتخلى عن كل من، الجناح الويلزي غاريث بيل، والمهاجم الدومينيكاني ماريانو دياز، والمهاجم إبراهيم دياز، ولاعب خط الوسط الكولومبي جيمس “خاميس” رودريغيز، ولاعب خط الوسط داني سيبالوس، المعار إلى أرسنال الإنجليزي، ويخطط لكسب حوالي 200 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أنه على الأرجح، لن يتعاقد ريال مدريد مع أي لاعب جديد، بسبب الخسائر المالية جراء تفشي وباء كورونا.

ويعتبر غاريث بيل وخاميس رودريغيز من بين اللاعبين الأعلى أجرا في النادي.

واقترب ريال مدريد من الفوز بلقب بطل الليغا، حيث يتصدر الترتيب برصيد 77 نقطة، بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة والثلاثين، متفوقا بفارق 4 نقاط على غريمه التقليدي برشلونة، صاحب المركز الثاني.