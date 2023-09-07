فريق زراعة القرنية يبدأ رحلته إلى المنطقة الشرقية

وصل فريق هيئة زراعة القرنية اليوم الخميس، إلى مدينة بنغازي، في بداية رحلته إلى المنطقة الشرقية، لإجراء 40 عملية زراعة قرنية في مدن بنغازي، درنة، وطبرق.

ووفقاً لما ورد من منصة “حكومتنا”: أن عمل الفريق الطبي سيستمر لمدة أسبوع في المدن الثلاث، ويهدف إلى إجراء كشوفات وعمليات جراحية للحالات التي تعاني أمراض القرنية.

ويرأس الوفد الطبي مدير مستشفى العيون “رانيا الخوجة”، ويرافقه الطبيب الزائر “محمد أنيس”.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.