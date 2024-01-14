فريق طبي زائر يُجري عمليات مجانية لمرضى المفاصل في سرت

واصل الطاقم الطبي الزائر المتخصص، إجراء عمليات زرع وتغير مفاصل الركبة والورك لمرضى ليبيين يعانون مشاكل صحية، وذلك في مشفى ابن سينا التعليمي في سرت.

وتجري العمليات برعاية كاملة من جهاز طب الطوارئ والدعم بالمنطقة الشرقية، ومجموعة الحياة لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن مدير عام مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت الدكتور علي الجروشي، قوله في تصريح “إن الطاقم الطبي الزائر برئاسة الاستشاري الدكتور ربيع رجب القذافي من ألمانيا والأطباء الاختصاصيين بقسم العظام بالمستشفى بسرت يواصل العمل بشكل يومي لإجراء عمليات تركيب المفاصل للمرضى المستهدفين لليوم العاشر على التوالي”.

وبحسب الجروشي فإن العدد المستهدف من العمليات التي سيجريها الفريق الطبي الزائر، أكثر من خمسين عملية تركيب مفصل صناعي للركبة والورك.