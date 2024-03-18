فريق طبي سلوفاكي يستقبل مرضى ضمور العضلات في مستشفى أبو سليم

أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية في حكومة الوحدة الوطنية، بدء الفريق الطبي السلوفاكي المختص في العلاج الطبيعي، استقبال حالات الضمور العضلي من مختلف المدن، لتقديم العلاج داخل قسم العلاج الطبيعي في مستشفى الحوادث أبو سليم.

واطلع رئيس الجهاز الدكتور “أحمد مليطان” ورئيس اللجنة الأمنية العليا المكلفة بمتابعة المستشفيات والمراكز الصحية والمصحات الخاصة اللواء “لطفي الحراري” على العمل في القسم والتجهيزات المتوفرة لدى الفريق الطبي السلوفاكي الزائر المختص في العلاج الطبيعي، لمباشرة العمل واستقبال الحالات.

وكان رئيس الجهاز وقع في يناير الماضي، اتفاقية شراكة مع شركة Axis15 السلوفاكية، لتشغيل وإدارة قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، وتدريب الكوادر الطبية، ضمن عمل الجهاز على مشروع عودة الحياة بتوطين العلاج في الداخل، بدل إرسال الحالات للعلاج بالخارج.

وصدر قرار إحداث عام 2022 باسم ” جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية” بصلاحيات واسعة و تبعية لرئاسة الوزراء، حيث تخصص له ميزانية مالية مستقلة ويشرف على كافة الودائع المالية، ويتولى اعداد الخطة العلاجية بالداخل والخارج للجهاز والتعاقد مع المؤسسات الصحية مباشرة او عن طريق شركات، وله مخصصات مالية بالنقد الأجنبي لشراء الخدمة من الخارج وتغطية متطلباته وشراء الأدوية .

ويعد هذا التعاقد الثالث الذي يبرم مع شركة دولية لتشغيل مركز صحي منذ عام 2011، ضمن خطة حكومة الوحدة الوطنية لعلاج مرضى ضمور العضلات بالداخل.