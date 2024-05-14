فريق ليبي تركي مشترك يطلع على إجراءات مواجهة مرض الحمى القلاعية

زار الفريق المكلف من الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، والفريق الزائر من معهد الحمي القلاعية في تركيا ومنظمة تيكا، المختبر الفرعي لمكتب الصحة الحيوانية بالزاوية.

واطلع الفريق على سير العمل والصعوبات التي واجهتهم في مكافحة مرض الحمي القلاعية، وزار إحدى المزارع الخاصة بتربية المواشي، للوقوف على المعوقات والصعوبات التي تواجه المربين.

وتهدف الزيارة إلى تبادل المعرفة والخبرات بين الفريق المكلف وخبراء معهد مرض الحمى القلاعية التركي، وذلك في سياق التعاون في مجال الصحة الحيوانية، ودراسة الحالة المرضية المحددة في البؤرة وتقييم المخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى تقديم التوصيات والإرشادات لمكافحة المرض والسيطرة عليه.

كما يتطلع الفريقان من خلال تلك الزيارة الفنية والميدانية، إلى تعزيز التعاون بين الجهات المختصة في مجال الصحة الحيوانية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها.