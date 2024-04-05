فريق ليبي يتوجه إلى أمريكا للمشاركة في «بطولة العالم للروبوتات»

التقى القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت، بعدد من الشباب الليبيين الذين يستعدون للتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في منافسات بطولة العالم للروبوتات.

وقال برنت بحسب منشور للسفارة الأمريكية على منصة “إكس-تويتر سابقا” : “لقد كان من دواعي سروري لقاء هذه المجموعة الرائعة من الطلاب من الفريق الوطني الليبي للروبوتات الذين سيسافرون إلى هيوستن، تكساس للتنافس في بطولة العالم للروبوتات بدعم من الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية”.

وأضاف: ” نحن ندعمهم، وأنا متأكد من أن هؤلاء الشباب الليبيين الموهوبين سيلعبون دورًا مهمًا في بناء مستقبل ليبيا”.

وقال: “تفتخر الولايات المتحدة بشراكتنا في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مع الشباب في ليبيا وحول العالم”.