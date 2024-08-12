فريق مصري زائر يُجري عمليات قلب أطفال في مصراتة

بدأ فريق طبي مصر زائر مختص في أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية رفقة أطباء ليبيين في إجراء عمليات جراحة قلب مفتوح للأطفال وحديثي الولادة داخل قسم العمليات الرئيسية بمركز مصراتة الطبي.

وبحسب ما أفاد جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، فقد قام الفريق الطبي الزائر فور وصوله صباح الأمس بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالات المسجلة بالمكاتب الفرعية والمفلترة مسبقاً، تحت إشراف ورعاية الجهاز.

وينظم الفريق المصري الزائر برنامجه التدريبي للكوادر الطبية والطبية المساعدة بالمركز، وذلك ضمن خطة تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في إطار مشروع عودة الحياة بتوطين العلاج في الداخل.

بدأ الأطباء الزوار من "جمهورية مصر العربية" المختصين في أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية رفقة نخبة من الأطباء… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية – ليبيا‏ في الاثنين، ١٢ أغسطس ٢٠٢٤