فريق مصري يبدأ ورشة عمل حول عمليات القسطرة بمستشفى الهضبة الخضراء

بدأ الفريق المصري الزائر من جمهورية مصر العربية ورشة عمل حول عمليات القسطرة القلبية للأطفال وحديثي الولادة داخل مستشفى الهضبة الخضراء العام وذلك بدعم من جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

ويستهدف الفريق الطبي الزائر بالتعاون مع الكادر الطبي بالمستشفى إجراء 14 عملية جراحية، وقد أُجري منها 6 عمليات حتى الآن، بحضور عدد من الأطباء الليبيين لتدريبهم وتأهيلهم على إجراء العمليات الدقيقة والمعقدة.

ويأتي هذا كجزء من مشروع توطين العلاج الذي يعمل عليه الجهاز بدعم من حكومة الوحدة الوطنية، والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية بالداخل بدلاً من الخارج.