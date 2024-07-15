فريق مصري يصل لمركز مصراتة متخصص في جراحة القلب المفتوح

وصل الفريق الطبي الزائر من جمهورية مصر العربية المتخصص في عمليات القلب المفتوح للكبار للمرة الثانية إلي مركز مصراتة الطبي MMC برعاية جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة “جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية” لتوطين العلاج بالداخل مع اكتساب الأطباء الليبيين لخبراتهم وتجاربهم في هذا المجال.

ومن المقرر أن تستمر هذه الزيارة لمدة أسبوعين داخل المركز للكشف عن الحالات بالقسم التشخيصي وإجراء العمليات الجراحية للحالات المراد لها عمليات قلب مفتوح من مختلف المدن الليبية من قاصدي المركز.