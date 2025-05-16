فريق من المباحث الجنائية يباشر أعماله بمواقع الاشتباكات في طرابلس

بناءً على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بدأ فريق فني تابع لجهاز المباحث الجنائية أعماله الميدانية في مواقع الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخراً.

ويهدف الفريق إلى حصر الأضرار وتوثيق الآثار المادية الناتجة عن الاشتباكات، وذلك في إطار إعداد تقرير فني شامل يُرفع إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ودعا الجهاز المواطنين وأصحاب الممتلكات المتضررة إلى التعاون مع أعضاء الفريق وتسهيل مهمتهم، بما يسهم في سرعة الإنجاز ودقة التوثيق.

هذا وشهدت العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية اشتباكات مسلحة محدودة بين مجموعات مسلحة في بعض الأحياء، ما أثار قلق السكان المحليين وأدى إلى أضرار مادية بعدد من الممتلكات العامة والخاصة.

وفي ظل حرص حكومة الوحدة الوطنية على فرض الأمن والاستقرار، وجّه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة تعليماته إلى الجهات الأمنية المختصة بضرورة تقييم الوضع ميدانياً، والعمل على توثيق الأضرار ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.

ويأتي تحرك جهاز المباحث الجنائية في هذا السياق، ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى فرض هيبة الدولة وتعزيز سيادة القانون، تزامناً مع جهود مستمرة لضبط الأمن في العاصمة.