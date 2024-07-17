فريق من مصلحة المطارات يعقد اجتماعاً مع مدير عام مطار بنينا بنغازي

عقد فريق مكلف من رئيس مصلحة المطارات – وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعاً مع مدير عام مطار بنينا بنغازي، وبحضور مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالمصلحة.

حيث تم، خلال اللقاء، الوقوف على تسهيل سير العمل الإداري والمالي والقانوني بين مصلحة المطارات ومطار بنينا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين الأداء الإداري.

كما تم مناقشة تسهيل إجراءات الموظفين، وتطوير الخدمات الإلكترونية والرقمية المقدمة من قبل المصلحة.

وبدوره أكد مدير عام مطار بنينا على أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين إدارة المطار وإداراته ومصلحة المطارات، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للشركات الناقلة والكادر الوظيفي وتعزيز كفاءة الإدارات في المطار.