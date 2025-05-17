فريق من وزارة الصحة يُجري جولة تفقدية للمرافق الصحية في أبوسليم

أجرى فريق تابع لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت 17 مايو 2025، جولة ميدانية لعدد من المرافق الصحية في بلدية أبوسليم، شملت مستشفى أبوسليم للحوادث ومستشفى الخضراء العام، وذلك في إطار متابعة مستوى الخدمات الصحية وتقييم أوضاع البنية التحتية.

وتأتي الجولة في سياق تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع وكيل عام الوزارة المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

وعقد الفريق خلال الزيارة اجتماعًا مع مديري المستشفيات وإداراتها، ناقشوا خلاله آلية توفير الاحتياجات اللازمة لضمان استمرارية العمل، وسبل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.