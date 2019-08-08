فريق من وزارة العدل يرصد ويوثق انتهاكات حقوق الإنسان في مستشفى الرازي

زار فريق رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بوزارة العدل الثلاثاء مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية بطرابلس وذلك للإطلاع على أحوال وأوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل بالمستشفى.

حيث استقبل مدير عام المستشفى ومدراء الإدارات رئيس وأعضاء الفريق، ورافقوهم في جولتهم داخل أقسام المستشفى المختلفة استمعوا خلالها إلى شروح وافية من المسؤولين حول آلية العمل والصعاب التي تواجههم.

هذا واستهدفت الزيارة قسم ابن سينا الذي يأوي النزلاء المُحالين من مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل للوقوف على ما يعانيه القسم والنزلاء عن كثب من مشاكل ونقص في الاحتياجات اللازمة والتي تتلائم مع احتياجاتهم الضرورية.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة زيارات يقوم بها الفريق لعدد من المؤسسات الإيوائية لرصد وتوثيق الانتهاكات إن وجدت التي تعتبر من مهامه المكلف بها منذ تشكيله.