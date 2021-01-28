فريق مُنظمة الصحة يُغادر الحجر في ووهان ويبدأ البحث عن «مصدر كورونا»

بعد حجرا صحيا استمر أسبوعين، قبل بدء تحقيقهم الميداني في الصين لتحديد مصدر فيروس كورونا المستجد غادر خبراء من منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس الفندق في مدينة ووهان الصينية.

وشاهد فريق وكالة فرانس برس عشرات المحققين يستقلون حافلة كانت تنتظرهم عند مدخل الفندق. وغادرت الحافلة المكان إلى وجهة مجهولة في المدينة التي ظهر فيها وباء كورونا المستجد في نهاية 2019.

ووصل خبراء الهيئة الدولية إلى ووهان في 14 يناير لكنهم بقوا منذ ذلك الحين في حجر صحي في فندق تم تأمينه لهذا الغرض. ويفترض أن تستمر مهتهم بضعة أسابيع أخرى.

وتبدأ الصين في 11 فبراير عطلتها السنوية للعام الجديد.

والتحقيق الذي احتاجت الصين إلى أكثر من عام لتنظيمه حساس للغاية بالنسبة للنظام الشيوع ، الذي يسعى للتنصل من أي مسؤولية عن تفشي الوباء.

أوضح خبراء الحكومة الصينية في البداية أن الوباء ظهر في سوق في ووهان، حيث بيعت حيوانات برية حية.

لكن وسائل الإعلام الصينية التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم، رفضت هذه النظرية تدريجياً لمصلحة فرضية أخرى لم يتم إثباتها تفيد أن الفيروس قد يكون انتقل إلى الصين، لا سيما عن طريق اللحوم المجلدة.

وقد امتنعت منظمة الصحة العالمية حتى الآن عن حسم هذه المسألة.

ويقود بيتر بن إمبيرك، كبير خبراء منظمة الصحة في الأمراض التي تنتقل من الحيوانات لأنواع أخرى، فريق التحقيق الذي عمل عبر دائرة تلفزيونية خلال فترة الحجر. ومن المتوقع بقاء الفريق في الصين لأسبوعين آخرين.

وحاولت منظمة الصحة خفض سقف التوقعات المتعلقة بتوصل الفريق لنتائج، بحسب رويترز.

وقال مايك رايان مدير الطوارئ في المنظمة للصحفيين هذا الشهر “ليس هناك ضمانات للوصول لإجابات… إنها مهمة صعبة”.