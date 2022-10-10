فساد واضح.. «شكشك» يتحدث عن مجلس إدارة شركة الاستثمارات

قال رئيس ديوان الماحسبة خالد شكشك إن الاتهامات التي توجه للديوان تتكرر كل عام طوال السنوات الماضية، وإنّهم راسلوا حكومة الوحدة مباشرة ومستعدون لمناقشتها والقطاعات التابعة لها بشكل علني.

وأوضح شكشك في لقائ تلفزيوني أنّ خسائر صندوق الاستثمار الداخلي العام الماضي بلغت 7 ملايين دينار ورأس ماله انخفض من 9 إلى 3 مليار، وأنّ خسائر الشركات التابعة له تجاوزت 20 مليونا.

وذكر شكشك أنّ تولي رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات رئاسة 6 شركات أخرى تابعة للشركة يعتبر «فساد واضح»، وفقا لقوله.

وأشار شكشك إلى حدوث خلاف كبير على الاستمرار في عقد مشروع الملعب وأنّهم قاموا بتحسين العقد وتخفيض قيمته، وجرى الموافقة على 91 مليون دينار ليبي لمشروع ملعب طرابلس باستثناء أرضيته.