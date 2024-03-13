فشل عملية إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا في اليابان

انفجر الصاروخ “كايروس” التابع لشركة “سبيس وان” اليابانية، بعد عدة ثوانٍ من إطلاقه من موقع الإطلاق غربي اليابان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليابانية.

وجرت عملية الإطلاق في بلدة كوشيموتو بمحافظة واكاياما يوم الأربعاء بعيد الساعة 11 صباحا.

وأعلنت شركة سبيس وان، أنها ألغت الرحلة، حيث أن الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب ويحمل قمرا اصطناعيا صغيرا واجه مشكلة، وتقوم الشركة بإجراء تحليل مفصل للوقوف على أسباب فشل عملية الإطلاق.

وذكرت خدمات الطوارئ المحلية إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وكان من المقرر أن يضع الصاروخ قمرا اصطناعيا صغيرا في مدار حول الأرض على ارتفاع 500 كيلومتر بعد حوالي 50 دقيقة من الإقلاع.

وكانت سبيس وان في حالة نجاحها ستكون أول شركة يابانية خاصة تحقق مثل هذا الإنجاز بمفردها.

وتم تطوير القمر الاصطناعي من قبل مركز الأقمار الاصطناعية الاستخباراتية التابع لمجلس الوزراء الياباني.

وقال مسؤولو المركز إنهم طلبوا من الشركة تأكيد الوضع الحالي وتحديد سبب فشل الإطلاق، ووصفوا فقدان القمر الاصطناعي بالأمر المؤسف للغاية.