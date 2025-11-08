فشل مفاوضات السلام بين طالبان وباكستان في إسطنبول

أعلنت حكومة طالبان، السبت 8 نوفمبر 2025، فشل آخر جولة من محادثات السلام مع باكستان التي أُجريت في مدينة إسطنبول التركية، محملةً المسؤولية لإسلام آباد بسبب “نهجها غير المسؤول وغير المتعاون”.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، في بيان نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن الوفد الأفغاني قدم نوايا طيبة خلال المفاوضات، لكن الجانب الباكستاني حاول تحميل الحكومة الأفغانية المسؤولية الكاملة عن الأمن على الحدود بين البلدين.

وأضاف مجاهد: “لم يبدِ الجانب الباكستاني أي استعداد لتحمّل المسؤولية عن أمن أفغانستان، ما أدى إلى عدم التوصل إلى أي نتائج إيجابية”.

من جهته، حذّر وزير الحدود والشؤون القبلية الأفغاني، نور الله نوري، باكستان من اختبار صبر كابل، مُطالبًا إياها بضبط النفس والانخراط في الحوار بعد انهيار مفاوضات السلام بين البلدين مؤخرًا.

وفي تصريحاته التي أدلى بها اليوم السبت، حذر نوري باكستان من “مواجهة مباشرة” إذا استمرت إسلام آباد في تهديداتها بعد فشل محادثات السلام بين الطرفين.

وبحسب وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء، قال نوري: “يجب على باكستان أن تتعلم من مصير الولايات المتحدة في أفغانستان”، مشيرًا إلى أن كابل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تصعيد.

وكان وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، أعلن في وقت سابق أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، مشيراً إلى أن الوفد الأفغاني رفض توقيع أي اتفاق رسمي مكتوب، وأصرّ على ضمانات شفوية، وهو ما اعتبره الجانب الباكستاني غير مقبول في المفاوضات الدولية.

في المقابل، ألمح وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله ترار، إلى فشل المفاوضات، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على عاتق كابل لتنفيذ تعهداتها بمحاربة الإرهاب، وفق اتفاقية السلام الموقعة في الدوحة عام 2021. وأكد ترار أن باكستان ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أمن شعبها وسيادتها.

وتأتي هذه المحادثات بعد سلسلة من الاشتباكات العنيفة بين البلدين على الحدود، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وجرت المفاوضات في محاولة لإنهاء التوترات المتزايدة على الحدود بين باكستان وأفغانستان، وخاصة على الحدود في منطقة شامان، حيث شهدت المنطقة اشتباكات مميتة بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.

