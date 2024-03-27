«فصائل» العراق تستهدف موقعين إسرائيليين

أعلنت فصائل عراقية مسلحة استهداف موقعين إسرائيليين بطائرات مسيرة في عملية جديدة، بعد أن تبنت تلك الفصائل الأحد الماضي قصف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقالت الفصائل في بيانين منفصلين مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء أن عناصرها استهدفوا بطائرات مسيرة قاعدة عوبدا الجوية الإسرائيلية، وموقع سبير العسكري.

وكانت الفصائل المنضوية تحت مظلة ما يسمى “المقاومة الإسلامية في العراق” قد أعادت على ما يبدو توجيه بوصلتها نحو وجهة جديدة باستهداف مواقع إسرائيلية.

ودأبت الفصائل العراقية على استهداف مواقع أمريكية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ردا على ما قالت إنه دعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة.

لكن مع سقوط قتلى أمريكيين في عملية استهدفت موقعا تابعا للتحالف الدولي في الأردن أوائل العام الجاري، علقت عملياتها بعد رد عسكري من واشنطن.

ومنذ بدء الحرب في غزة حذرت واشنطن ودول إقليمية من مخاطر اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط على خلفية التوغل العسكري الإسرائيلي في القطاع.

ولا تزال المناوشات قائمة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني تحت ما يعرف بقواعد الاشتباك القائمة منذ عام 2006، حيث تشن عناصر الحزب عمليات قصف لمواقع إسرائيلية ترد عليها تل أبيب.

كما تستهدف جماعة الحوثي في اليمن جنوب إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، بالإضافة لاستهدافها السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة لموانيها.