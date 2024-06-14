فصائل عراقية تقصف قاعدة جوية إسرائيلية بالطيران المسير

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، أنها استهدفت “فجر اليوم بواسطة الطيران قاعدة “رامات ديفيد” الجوية داخل اسرائيل”.

وقالت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيان: “نصرةً لأهلنا في غزة ورفح ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل تم استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية للعدو الصهيوني بالطيران المسير”، مؤكدة “الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال”.

وكانت الفصائل العراقية استهدفت أمس الأول موقعاً لإسرائيل في إيلات “أم الرشراش” بالطيران المسير.

يذكر أن هذه الفصائل المسلحة تشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة وقذائف الهاون على قواعد عسكرية عراقية تتواجد فيها قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولي وقواعد أمريكية في سوريا كما تستهدف نقاطا في إسرائيل، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.