فصائل عراقية تقصف «مدينة حيفا» في إسرائيل

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، أنها “استهدفت بالطيران المسير “هدفا حيويا” في مدينة حيفا شمال إسرائيل”.

وقالت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيان: إنه “استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الاثنين الموافق 3 / 6 / 2024، هدفا حيويا في حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء”.

هذا وكانت الفصائل العراقية أعلنت أمس الأحد، “قصف “هدف حيوي” بالطيران المسير في مدينة إيلات (أم الرشراش) جنوب إسرائيل”.

يذكر أن هذه الفصائل المسلحة تشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة وقذائف الهاون على قواعد عسكرية عراقية تتواجد فيها قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولي وقواعد أمريكية في سوريا كما تستهدف نقاطا في إسرائيل، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.