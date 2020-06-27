فصل «الجابري» من الاتحاد الدولي للأكاديميين العرب

قرر الاتحاد الدولي للأكاديميين العرب بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 يونيو الجاري، بعد المشاورة والمداولة واستنادا للمادة (20) ” الفقرة الثالثة (ج) “، فصل الدكتور علي الجابري من الاتحاد.

وأوضح الاتحاد في بيان، أن قرار الفصل جاء بعد إساءته وتشهيره بأحد الصروح العلمية والأكاديمية المرموقة في أوروبا وبأساتذتها وطلابها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذا الأمر يتنافي مع الأخلاق العلمية والسلوك الأكاديمي المتحضر، بالإضافة إلى أنه أتضح أن “الجابري” يفتقر إلى أبجديات هذه الاخلاق، لذلك فأن الاتحاد يرفض أن يكون أحد أعضائه بهذا المستوى المتدني من الأخلاق، وذلك بعد كشف كذبه وتلفيقاته التي لا تمت للحقيقة والواقع بصلة، بحسب البيان.

يُشار إلى أن الاتحاد الدولي للأكاديميين العرب هو منظمة دولية غير حكومية تضم الأكاديميين والعلماء والخبراء وحملة الشهادات العلمية العليا العرب العاملين أو المقيمين في مختلف دول العالم خارج نطاق الدول العربية، ويضم أيضاً الراغبين بالانتماء إلى الاتحاد من المقيمين داخل بلدانهم العربية.