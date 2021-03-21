فصل وزارة الاقتصاد والتجارة عن وزارة الصناعة والمعادن

تم اليوم الأحد، بمقر وزارة الاقتصاد والصناعة في العاصمة طرابلس، التوقيع على محضر فصل بين وزارتين، بين محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، وأحمد عمر وزير الصناعة والمعادن.

وأُجرِيت المراسم بحضور أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد وتنفيذ إجراءات الفصل وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارتين.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن اللقاء تضمن طرح ومناقشة عدد من الملفات المشتركة والعمل على إعداد برنامج عمل مشترك منها الاهتمام بالمناطق الصناعية ومتابعتها والعمل على تنميتها.

ويهدف البرنامج المشترك أيضاً إلى حماية الصناعة المحلية والتواصل مع المصارف النوعية وتوفير الدعم للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

كما يهدف العمل المشترك على إحياء المشاريع الزراعية بالجنوب المنتجة للحبوب، والنظر في المصانع المتوقفة والشركات المتعثرة والمشاكل والعراقيل التي تواجهها وحلحلتها ودعم المصانع والشركات القائمة وتطويرها لزيادة القدرات الإنتاجية.

من جانبه أكد أحمد عمر وزير الصناعة والمعادن، أن العمل بين الوزارتين هو عمل تكاملي لصالح الاقتصاد الوطني وأن العمل الفني بالوزارتين مرتبط ويتأتى بالتواصل والتنسيق المستمر والعمل بروح الفريق، وفق قوله.