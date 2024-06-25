فصيل عراقي يهدد أمريكيا في حال ساندت إسرائيل في لبنان

توعد الأمين العام لـ”عصائب أهل الحق” في العراق قيس الخزعلي، الولايات المتحدة باستهداف مصالحها في بغداد والمنطقة، إذا دعمت إسرائيل في مهاجمة لبنان.

وشدد الخزعلي في خطاب، على أن المصالح الأميركية في المنطقة ستكون في خطر إذا ما هاجمت إسرائيل حزب الله في لبنان.

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبرالماضي، قصفت ما تعرف بـ”المقاومة الإسلامية في العراق” -والتي تضم العديد من الفصائل المسلحة، عدة مرات- أهدافا إسرائيلية وأخرى أميركية في المنطقة.

كما شاركت “المقاومة الإسلامية في العراق” أول أمس الأحد الحوثيين بالهجوم على سفن إسرائيلية في ميناء حيفا والبحر المتوسط.

ومساندة لقطاع غزة، يتبادل حزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية في لبنان إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي عبر الخط الأزرق، وسط تصعيد بارز في الأيام الأخيرة وتحذيرات من اندلاع حرب، لا سيما مع موافقة إسرائيل على خطط هجوم لبنان.