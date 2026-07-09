فضل شاكر بعد إخلاء سبيله: كتبت لي سطور جديدة في الحرية

علق الفنان اللبناني فضل شاكر على قرار المحكمة العسكرية في لبنان إخلاء سبيله على ذمة عدد من القضايا المنظورة أمامها، مؤكدًا امتنانه لكل من سانده خلال الفترة الماضية، ومشيرًا إلى رغبته في الحصول على فترة قصيرة لاستعادة عافيته والاطمئنان على أسرته.

ونشر فضل شاكر عبر حسابه الرسمي رسالة قال فيها: “الحمد لله رب العالمين، اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية، وأنا ممتن لله أولًا ولكل من وقف إلى جانبي وساندني في قضيتي”.

وأضاف الفنان اللبناني في رسالته: “أتمنى منكم أن تتفهموا وضعي الصحي والعائلي، وأن تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي”، قبل أن يختتم بالقول: “وعد مني أن أعود إليكم قريبًا، فأنتم كنتم وما زلتم السند والمحبة التي أعتز بها”.

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان وافقت، الأربعاء، على طلب إخلاء سبيل فضل شاكر على ذمة عدد من القضايا التي لا تزال منظورة أمامها، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية، بحسب ما أعلنه مكتبه الإعلامي.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن الوعكة الصحية حالت دون حضور فضل شاكر جلسة محاكمته، فيما تستمر الإجراءات القضائية أمام قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عبرا”، والتي تتعلق بالأحداث التي وقعت في مدينة صيدا خلال يونيو 2013.

وفي قضية قضائية منفصلة، كانت محكمة جنايات بيروت أصدرت سابقًا حكمًا ببراءة فضل شاكر من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود في مدينة صيدا عام 2013، بعد اعتبار المحكمة أن الأدلة القانونية غير كافية، وعدم وجود اعترافات بحقه من المدعى عليهم، إلى جانب تضارب أقوال المدعي وتنازله سابقًا عن الدعوى.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الثقافة السورية توجيه دعوة رسمية إلى الفنان اللبناني فضل شاكر لزيارة دمشق، تكريمًا لمواقفه الداعمة للشعب السوري، وفق ما أعلن وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح.

وقال وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح، في منشور عبر صفحته على منصة “إكس”، إن فضل شاكر “كتب سطور حريته بنفسه” منذ وقوفه إلى جانب تطلعات السوريين، معتبرًا أن الفنان اختار التعبير عن موقفه بصراحة، وأن صوته ظل حاضرًا بين جمهوره رغم التحديات التي واجهها خلال السنوات الماضية.

وأوضح الوزير أن وزارة الثقافة السورية وجهت الدعوة إلى فضل شاكر لزيارة دمشق “تكريمًا له وردًا للجميل”، تقديرًا لمكانته الفنية ولمواقفه التي وصفها بأنها داعمة للسوريين خلال محنتهم.

وأكد محمد ياسين الصالح أن “سوريا الجديدة لا تنسى من وقف إلى جانبها”، مشيرًا إلى أن تكريم الشخصيات الثقافية والفنية التي دعمت السوريين يأتي ضمن توجه لإبراز دور النخب الفنية والثقافية في مواكبة الأحداث ونقل صوت السوريين إلى الرأي العام.