ليبيا تحصد فضية وبرونزية «بالبطولة العربية للكاراتيه» في عمان

توج المنتخب الوطني الليبي للكاراتيه للسيدات بثلاث ميداليات برونزية وواحدة فضية في افتتاح اليوم الأول من البطولة العربية للكاراتيه التي تقام في مدينة عمان الأردنية.

وفازت اللاعبة سما فطيس بالقلادة البرونزية في مسابقة الكومتي وزن تحت 50 كجم فئة الكبار، بينما حصلت اللاعبة ولاء الشرع على ميداليتين، الأولى برونزية في مسابقة الكاتا فردي فئة تحت 14 سنة، والثانية فضية في مسابقة الكومتي وزن تحت 42 كجم فئة تحت 14 سنة، كما تحصلت اللاعبة أمال فرج على القلادة البرونزية في مسابقة الكومتي وزن تحت 47 كجم فئة تحت 14 سنة.

ويشارك المنتخب الوطني تحت إشراف المدرب علي أبوغالية، وبمتابعة دقيقة من الاتحاد الليبي الرياضي النسائي، حيث قدم اللاعبون أداء مميزا في اليوم الأول من البطولة.

ونظمت البطولة في مدينة عمان من 26 إلى 28 ديسمبر الجاري، بمشاركة عدد من الدول العربية في منافسات شديدة في مختلف فئات الكاراتيه.