إنجاز عالمي جديد.. «رباع ليبيا» يتوّج في كولومبيا

هنأ وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور فؤاد برغش، الرباع الليبي عبدالرؤوف عبدالله الككلي، بعد تتويجه بقلادتين فضيتين في منافسات النتر والمجموع ضمن بطولة العالم لرفع الأثقال المقامة في مدينة كالي الكولومبية خلال الفترة من 5 إلى 12 يوليو 2026.

وحقق عبدالرؤوف عبدالله هذا الإنجاز خلال مشاركته الأولى في بطولة العالم، بعدما توج بفضيتي منافسات النتر والمجموع ضمن وزن 79 كجم، ليضع اسم ليبيا على منصة التتويج العالمية ويحقق إنجازًا بارزًا للرياضة الليبية.

وقال وزير الرياضة الدكتور فؤاد برغش إن تتويج الرباع الليبي يعكس التطور الذي وصلت إليه المواهب الرياضية في ليبيا، ويجسد روح الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها الرياضيون الليبيون، مشيدًا بالمستوى المميز الذي قدمه عبدالرؤوف عبدالله خلال منافسات البطولة.

وأكد برغش أن حصول الرباع الليبي على فضيتين عالميتين يمثل إضافة مهمة لمسيرة الرياضة الليبية، ويؤكد قدرة الرياضيين الليبيين على المنافسة في كبرى البطولات الدولية وتحقيق نتائج مشرفة.

وأضاف وزير الرياضة أن الوزارة تواصل دعم الأبطال الواعدين ورعايتهم، والعمل على توفير الظروف المناسبة لتطوير قدراتهم، بما يسهم في الحفاظ على هذه الإنجازات وتعزيز حضور ليبيا في المنافسات الرياضية الإقليمية والدولية.

وتمنى الدكتور فؤاد برغش للرباع عبدالرؤوف عبدالله مزيدًا من النجاح والتوفيق خلال مسيرته الرياضية المقبلة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم ليبيا في المحافل العالمية.