فضيحة تهز الأسطول الأمريكي.. جنود يشتكون «الجوع» في عرض البحر

كشفت صحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية عن أزمة غذائية متصاعدة داخل أسطول البحرية الأمريكية المشارك في العمليات العسكرية المرتبطة بالتصعيد مع إيران، مشيرة إلى أن مخزون الطعام على متن حاملات الطائرات بدأ بالنفاد، ما انعكس مباشرة على ظروف المعيشة والمعنويات داخل الطواقم.

وبحسب التقرير، فإن عدداً من البحارة وصفوا أوضاعهم المعيشية بأنها وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الصعوبة، حيث أشار أحدهم في رسالة إلى عائلته إلى أن أفراد الطاقم يتناولون الطعام “حينما تتاح الفرصة”، مع تقاسم الوجبات المتوفرة بينهم بشكل محدود، في ظل تراجع واضح في الإمدادات الغذائية.

وأكدت شهادات ميدانية نقلتها الصحيفة أن الوجبات المقدمة للجنود باتت شحيحة للغاية، وتشمل حصصاً صغيرة من اللحم المفروم مع خبز التورتيلا، أو كميات محدودة من الخضروات المطهية مثل الجزر المسلوق، إضافة إلى وجبات من اللحم المعالج الذي وُصف بأنه رمادي اللون، في مشهد يعكس حجم النقص في الإمدادات على متن السفن.

وأشارت التقارير إلى أن العائلات في الولايات المتحدة حاولت إرسال طرود غذائية ومستلزمات أساسية إلى أبنائها في الخدمة، إلا أن عملية تسليم البريد العسكري إلى القواعد المنتشرة في الشرق الأوسط توقفت منذ أبريل الماضي، ما زاد من عزلة الجنود وعمّق أزمة الإمدادات.

وفي شهادة أخرى، قالت جندية من مشاة البحرية متمركزة على متن حاملة الطائرات “يو إس إس تريبولي” إن الطاقم اضطر إلى ترشيد استهلاك الغذاء بشكل صارم، في ظل غياب الفواكه والخضروات الطازجة، إلى جانب نقص مستلزمات النظافة الشخصية، ما فاقم من الضغوط اليومية داخل السفينة.

وتشير المعلومات إلى أن حاملة الطائرات “تريبولي” تواصل الإبحار في المنطقة منذ أكثر من شهر متواصل، بينما تبقى سفن أخرى في البحر لفترات أطول بكثير ضمن عمليات انتشار ممتدة. كما سجلت حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد” في 15 أبريل رقماً قياسياً جديداً، بعد أن أكملت 295 يوماً متواصلاً في العمليات البحرية، وهو أطول انتشار منذ نهاية الحرب الباردة.

وتعكس هذه التطورات، بحسب الصحيفة، تحديات لوجستية متزايدة تواجه القوات الأمريكية في ظل استمرار التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وسط تساؤلات متصاعدة حول قدرة الجيش الأمريكي على الحفاظ على جاهزية قواته ومعنوياتها خلال فترات الانتشار الطويلة ونقص الإمدادات الأساسية.