فضيحة تهز الدوري الإنجليزي.. اتهام لاعب بـجرائم أخلاقية

أكدت تقارير صحفية أن شرطة العاصمة البريطانية أرسلت ملفا كاملا يحتوي على أدلة بشأن تورط أحد اللاعبين البارزين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدة حوادث اغتصاب، إلى هيئة الادعاء العام.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن شرطة العاصمة قدمت أدلة اتهام لاعب ناشط في البريميرليغ وفي العقد الثالث من عمره، (لم يذكر اسمه لأسباب قانونية) بالاغتصاب، ورغم اعتقاله في يوليو 2022 استمر في اللعب لفريقه.

وتعود الجريمة الأولى المزعومة إلى يونيو 2022، عندما تم احتجاز اللاعب للاشتباه في ارتكابه حادثتي اغتصاب أخريين في أبريل ويونيو 2021 ضد امرأة في العشرينيات من عمرها، بينما لم يتم اتخاذ أي إجراء إضافي بشأن هذه الادعاءات لأن جزءا من التشريع الذي كان من المفترض أن يتم تقديمه، لم يكن قد دخل حيز التنفيذ بعد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا “اللاعب الدولي البارز” تم استجوابه في فبراير 2023 بشأن الواقعة، تحت الحذر فيما يتعلق بجريمة جنسية مزعومة تتعلق بضحية ثالثة محتملة.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: “يحقق ضباط الشرطة في عدد من التقارير المتعلقة بجرائم جنسية مزعومة بين عامي 2021 و2023. تم تقديم ملف كامل إلى النيابة العامة ويواصل المحققون العمل مع المدعين العامين. يستمر أولئك الذين تقدموا للشرطة في تلقي الدعم من ضباط العاصمة”.

وأكدت “ديلي ميل”، أن النيابة العامة ستقوم الآن بفحص الملف قبل اتخاذ قرار بشأن توجيه التهم، وهو تطور سيثير قلقا كبيرا في ناديه، الذي لم يعلق بعد على الأمر.