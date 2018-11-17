فضيحة جديدة تضرب فيسبوك وزوكربيرغ يُدافع عن شركته

ويركز زوكربرغ على الدفاع عن فيسبوك إثر تحقيق لنيويورك تايمز قال إن الشركة تنظم حملة للتشهير بمعارضيها، بمن فيهم الملياردير جورج سوروس.

حيث نشرت الصحيفة يوم الأربعاء الماضي تقريراً مطولاً استعرضت فيه الفضائح المتعددة التي هزت شركة فيسبوك التي أسسها زوكربرغ سنة 2004، كاشفةً أن المجموعة لجأت إلى خدمات شركة متخصصة في العلاقات العامة للتصدي لمعارضيها.

هذا وأكدت شركة فيسبوك في بيان لها أن الصحيفة أخطأت في الظن، وأعلن زوكربرغ عن إنشاء ما يشبه محكمة استئناف مستقلة للبت في المحتويات المثيرة للجدل.