فضيحة سيغنال تهزّ واشنطن.. تزايد الاهتمام بتطبيقات أكثر أماناً

بعد فضيحة “سيغنال”، شهدت تطبيقات المراسلة المشفرة اهتمامًا متزايدًا من المستخدمين الذين يبحثون عن بدائل أكثر أمانًا لحماية بياناتهم.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن “منصات مثل Kibu وGenasys Connect شهدت ارتفاعًا في عدد المستخدمين بعد الكشف عن استخدام كبار المسؤولين الأميركيين لتطبيق “سيغنال” لتبادل معلومات حساسة”.

وقال مؤسس منصة Kibu المشفرة لتبادل الرسائل، أري أندرسن في حديث لـ “أكسيوس”: إن “فضيحة سيغنال فضحت الأمر والعالم بدأ يبتعد عن مجموعات الدردشة”.

وأضاف أندرسن أن “هذا شهد ارتفاعا حادا بالفعل، وقد زاد ذلك من الاهتمام والمتابعة على عدة جبهات، بكل تأكيد”.

بدوره، ذكر مؤسس منصة Genasys Connect للاتصالات المشفرة، جيف هالستيد، أنه “بعد ظهور التقارير الإعلامية بشأن فضيحة “سيغنال” كانت لديه عدة مناقشات مع الأجهزة الأمنية وسلطات المدن التي اهتمت بتطبيقه”، وأشار إلى أن “كلها كانت تستخدم “سيغنال”.

وكانت “كشفت تقارير إعلامية عن فضيحة جديدة تتعلق بتسريبات معلومات حساسة عبر تطبيق “سيغنال”، حيث قام وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بمشاركة تفاصيل عسكرية سرية في مجموعات دردشة خاصة”، وأثارت “هذه الواقعة جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة، وسط انتقادات لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب دعمها للوزير رغم هذه التسريبات”.