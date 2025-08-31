فضيحة في مستشفى جزائري.. ممرضة تنشر فيديو لـ«جثمان» متوفي والصحة تتدّخل

أعربت وزارة الصحة الجزائرية عن استنكارها الشديد لمقطع فيديو أثار موجة غضب واسعة في البلاد، ظهرت فيه ممرضة وهي تقوم بتصوير عملية تحضير جثمان متوفى داخل أحد المستشفيات، ونشر الفيديو بشكل مباشر عبر تطبيق “تيك توك”، في تصرف وصفته الوزارة بأنه “غير إنساني وينتهك أخلاقيات المهنة”.

وفي بيان رسمي صدر مساء السبت 30 أغسطس 2025، أكدت الوزارة أن ما قامت به الممرضة لا يمت بصلة لقيم المجتمع الجزائري ولا للمبادئ الأساسية لمهنة التمريض، معتبرة أن نشر هذه المشاهد يعد مساسًا بكرامة الموتى ومشاعر ذويهم، ويمثل خرقًا صارخًا لأخلاقيات العمل الصحي.

وشددت الوزارة على أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق الممرضة المعنية، والتي تُدعى “لبنى”، بما في ذلك الملاحقة القضائية، مؤكدة أن تصرفها يُعد فعلاً فرديًا مرفوضًا لا يمثل العاملين في قطاع الصحة، بل يُسيء لسمعة المنظومة الصحية برمتها.

وجددت الوزارة التزامها بـ”احترام حرمة الموتى، والتقيد الصارم بأخلاقيات المهنة، ورفض أي تجاوزات تسيء للمهنة النبيلة”.

الفيديو المتداول أظهر الممرضة وهي تقوم بتوثيق تجهيز جثمان داخل غرفة بالمستشفى، ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر “فضيحة أخلاقية تمس قدسية الموتى”.

وانتقد كثيرون غياب الرقابة في بعض المؤسسات الصحية، مؤكدين أن ما جرى يعكس تراجعًا مقلقًا في الوعي المهني والمسؤولية الأخلاقية لدى بعض العاملين في القطاع.

وكتب أحد المعلقين: “في وقت ينتظر فيه المرضى العناية، تتحول غرف الاستشفاء إلى منصات عرض رقمي بلا ضوابط أو احترام للخصوصية.”

وانتشرت دعوات واسعة على مواقع التواصل تطالب بـفتح تحقيق فوري ومحاسبة الممرضة، معتبرين أن ما جرى لا يمكن السكوت عنه، خاصة في ظل تكرار حوادث مشابهة مؤخراً في بعض القطاعات الحساسة.

وذهب البعض للمطالبة بتشديد الرقابة على استخدام الهواتف داخل المؤسسات الاستشفائية، وتطبيق قوانين صارمة تمنع استغلال المرضى أو المتوفين لأغراض شخصية أو ترويجية على مواقع التواصل.