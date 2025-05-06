فضيحة هروب بالخطأ تهزّ فرنسا.. السلطات تطارد سجيناً أُفرج عنه دون قصد

أعلنت النيابة العامة في مدينة بوردو الفرنسية، أن السلطات الأمنية تكثف جهودها للعثور على سجين أُطلِق سراحه من سجن غرادينيان عن طريق الخطأ في 30 أبريل الماضي.

وذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، نقلاً عن النيابة، أن الرجل المُفرج عنه يُدعى مروان ك، ويبلغ من العمر 25 عاماً، وكان قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 شهراً في عام 2024 بتهمة مخالفة قوانين المرور، قبل أن يُحكم عليه لاحقاً بالسجن عشر سنوات بتهمة ارتكاب سرقة بالعنف أفضت إلى مقتل شخص في عام 2019.

وأوضحت الصحيفة أن الخطأ في الإفراج يعود إلى تشابه في الأسماء بينه وبين سجين آخر من أصول مغربية، كان من المفترض أن يُفرَج عنه تمهيداً لترحيله من البلاد.

وأكدت النيابة العامة أن مروان ك، لا يزال طليقاً، وأن مذكرة اعتقال أوروبية صدرت بحقه، تتيح ملاحقته في جميع دول الاتحاد الأوروبي. كما تم فتح تحقيق قضائي داخلي للوقوف على ملابسات الخطأ الإداري الذي أدى إلى إطلاق سراحه.

تأتي هذه الحادثة في وقتٍ تواجه فيه فرنسا انتقادات متزايدة بشأن أداء مؤسساتها الأمنية، حيث أعربت الأمم المتحدة مؤخراً عن قلقها إزاء تقارير تشير إلى الاستخدام المفرط للقوة من قِبل الشرطة الفرنسية في عدد من الحالات.