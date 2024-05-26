فعاليات «طرابلس عاصمة الشباب العربي»  تنطلق في 31 مايو الجاري

تنطلق في العاصمة طرابلس نهاية اشهر مايو الجاري، فعاليات ” طرابلس عاصمة الشباب العربي 2024″، بعدة برامج تنظّمها وزارة الشباب ومكوناتها، بمشاركة وزراء شباب 9 دول عربية.

وستقام الفعاليات خلال الفترة من 31 مايو الجاري إلى الرابع من يونيو القادم. تحت شعار “الشباب ضمان ورهان الحاضر والمستقبل”.

واعتمد مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مدينة طرابلس عاصمة الشباب العربي للعام 2024.

وتهدف الفعالية لتوفير بيئة ملائمة لتطوير مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم القيادية والابتكارية، وذلك من خلال توفير البرامج التدريبية والفرص التعليمية والمشاريع الشبابية، وتعزيز الرياضة في المنطقة العربية كأمر ضروري لتحسين صحة ولياقة الشباب، وتعزيز قيم العمل الجماعي والروح الرياضية

وتنطلق المبادرة من مبدأ أن الشباب لديهم القدرة على تغيير العالم، ولابد من تشجيعهم وتمكينهم للمساهمة الفعالة في بناء المجتمعات المستدامة والمزدهرة، وتبادل الخبرات والمعرفة والبرامج المشتركة، وتعزيز الروابط الثقافية والرياضية بين الشباب العرب.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة تابع التحضيرات لتنظيم فعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربي قبل ايام ودعا لإعداد برنامج صيفي يحتوي على برامج ثقافية ورياضية وتقنية من خلال المدارس الصيفية للشباب، والإعداد الجيد لها.