فعاليات متعددة يشهدها الملتقى الليبي المالطي للتجارة والتصدير

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، رفقة وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة المالطي إيان بورج، فعاليات الملتقى والمعرض الليبي المالطي للتجارة والتصدير.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة بيان لها، أن الملتقى يشهد مشاركات ممثلي شركات القطاع الخاص وأكثر من 50 رجل أعمال ليبي و100 شركة مالطية مختصة في مجال الصناعات الغذائية ومواد البناء والصحة والتأمين والمصارف والشحن.

وأكد الحويج في كلمة خلال الافتتاح أهمية الاستثمار والتجارة والتصدير بين البلدين، بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية وفتح آفاق تعاون مشترك للتجارة، داعيًا إلى العمل لرفع حجم التبادل التجاري، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل القائمة أمام أصحاب الأعمال.

ويهدف المنتدى إلى جلب فرصة التجارة والاستثمار لكلا البلدين، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وتعميق التعاون الثنائي في مجالات متعددة، وزيادة صادرات ليبيا من المنتجات لتعزيز الإيرادات وتنويع مصادر الدخل الوطني، وفتح أفاق جديدة للمنتجات المالطية للوصول إلى الأسواق الأفريقية حيت تعتبر ليبيا بوابة هامة إلى أفريقيا.

وتم افتتاح المعرض المصاحب على هامش المنتدى، بمشاركة شركات ليبية ومالطية حيث شارك حوالي أكثر من 20 شركة بهذا المعرض متخصصة في مجال الإنتاج الزراعي والبحري والصناعات الغذائية والشحن والتأمين والمصارف.

وعلى هامش الملتقى والمعرض الليبي المالطي للتجارة والتصدير شارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبدالعزيز الشاوش، ورئيس الهيئة العامة للمعارض عصام العول، في فعاليات الجلسة الخاصة بالفرص الاستثمارية الليبية المالطية.

وبحضور سفير جمهورية مالطا لدى دولة ليبيا تشارلز صليبا، والمدير التنفيذي لمؤسسة مالطا للتجارة انطوان بوتيجيج، ومدير المؤسسة المالطية للمشاريع نتالي فروجيا، والمدير التنفيذي لمجموعة HP جلال بي، خُصصت جلسة لبحث أوجه التعاون بين البلدين كما تم طرح القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن قطاع الاستثمار الليبي والمزايا والحقوق الممنوحة للمستثمر المحلي والاجنبي، إضافة الى نشاط مركز خدمات المستثمرين والتسهيلات التي يقدمها عبر كافة الجهات ذات العلاقة.

وعلى هامش الملتقى والمعرض، أقيمت أمس لقاءات ثنائية بين الشركات الليبية والمالطية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير شركات مشتركة تسهم في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة والهئية العامة للمعارض وتنظيم شركة OutBox Team.