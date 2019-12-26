فعاليات معرض الكتاب الوطني في مصراتة

معرض مصراتة للكتاب الوطني في نسجته الثانية [ليبيا الأحرار]

افتتح رئيس الهئية العامة للثقافة حسن أونيس، الأربعاء، معرض الكتاب الوطني في نسخته الثانية بمدينة مصراتة، تزامنا مع مناسبة الذكرى 68 لاستقلال ليبيا.

حضر الافتتاح كل من عضو المجلس البلدي مصراتة محمد التومي، ومدير عام مصنع الحديد الصلب محمد الفقي، ورئيس اتحاد الناشرين علي عوين، ووزير الثقافة السابق حبيب الأمين، ومديري المراكز والمكاتب الثقافية بعدد من المدن الليبية ومديري دور النشر والمطابع والمكتبات ولفيف من منظمات المجتمع المدني، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وشهد حفل الافتتاح عرض لأهم المنشورات لعدد 56 دار نشر ومكتبات قدمت أكثر من 20 ألف عنوان، كما خصص المعرض جناحا للفنون التشكيلية بمشاركة 35 فنانا لعدد 80 لوحة وكذلك معرضا للصور الفوتوغرافية، ويستمر حتى 3 يناير 2020، وتقام على هامش المعرض العديد من المناشط الثقافية بشكل يومي حتى انتهاء مدة المعرض.

حفل توقيع

وشهد الأربعاء حفل توقيع كتاب رواية «غربة» لجين هويدي بقاعة الندوات بصالة أرض معرض مصراتة الدولي، ورواية «غربة» هي الرواية الأولى للكاتبة لجين، من الإصدارات الجديدة للهيئة، تسلط الضوء على قضية من القضايا المسكوت عنها في مجتمعنا.

لجين هويدي من مواليد العام 2000، بدأت الكتابة وهي في مرحلة التعليم الأساسي عن عمر يناهز أربعة عشر عاما، بدأت بكتابة خواطر وقصاصات صغيرة تحاكي الواقع، ومن هواياتها القراءة والتصوير الفوتوغرافي، درست في كلية الاقتصاد بقسم العلوم السياسية.

كما نظم حفل توقيع ديوان «الحب في أزقة ضيقة» للكاتب نصر الدين الورشفاني، الصادر عن الهيئة، بقاعة الندوات بمقر المعرض، وشارك في حفل التوقيع عدد من الإعلاميين والمثقفين.

ندوات

ونظمت وندوة حول «حقوق الملكية الفكرية» لجمعة الزريقي ومفتاح قناو بإدارة أحمد شلابي وتحدث فيها الزريقي عن الملكية الفكرية واستعرض أنواعها، وأثرها على تعزيز الإبداع والابتكار، واستعرض الهيئات الدولية والمنظمات الدولية التي تهتم بمجال الملكية الفكرية.

وأشار الزريقي للقوانين الليبية وتاريخ نشأتها، حيث أفاد أن ليبيا متقدمة تاريخيا من حيث القوانين في هذا المجال، فأقدم قانون يتعلق بالملكية الفكرية يرجع للعام 1956، وقانون الحقوق الصناعية العام 1959، ثم قانون حقوق المؤلف العام 1968 وقانون 2010، كما أكد الزريقي أهمية تعزيز الوعي بأهمية حفظ حقوق الملكية الفكرية وتطوير التشريعات الليبية في هذا الشأن.